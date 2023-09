Grêmio e Palmeiras se encontram hoje às 9 e meia da noite, em Porto Alegre, para decidir qual dos dois vai permanecer no encalço do Botafogo.

Se o Alviverde vencer, o Botafogo jogará na sexta-feira feira ameaçado de ficar apenas quatro pontos na sua frente, caso perca do Corinthians. E Botafogo e Palmeiras ainda vão se enfrentar no segundo turno.

Se o Grêmio bater no Palmeiras, reassumirá o terceiro lugar a um ponto do Palmeiras e ficará vivo na busca do título.