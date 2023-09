O futebol gaúcho que dominou as décadas de 1970, com o Inter, e 1990, com o Grêmio, ainda deve um título do Campeonato Brasileiro no Século 21.

Nada indica que será neste ano.

O Inter está mais perto de cair do que de ser campeão, embora possa ganhar a Libertadores, e o Grêmio terá de remar demais para buscar o Botafogo.