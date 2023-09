Ríspido e corajoso, com Rochet aparecendo de novo muito bem, e com Erick fazendo um golaço depois de matar no peito e virar com um foguete: Furacão 1 a 0, aos 23 minutos, com falha de Rochet.

O gol serviu como senha para o Inter melhorar e De Pena se aproveitou de passe de Lucca depois de rara bobeada de Fernandinho, e empatou também com golaço, aos 35.

O primeiro tempo terminou em trocação, o segundo tempo foi o tempo todo assim, com Léo Link fazendo um milagre na meta rubro-negra, em cabeceio de Luiz Adriano, e o travessão salvando o Colorado em cabeçada de Thiago Heleno, aos 19 e 24 minutos respectivamente.

Aos 42 foi a vez de Cannobio meter a bola entre as pernas do conterrâneo Rochet e na trave.

Já nos acréscimos o mesmo Canobbio lançou Alex Santana para fazer 2 a 1 e botar o time no G6 e deixar o Colorado ainda perto da ZR,

Os dois times buscavam vencer e a vontade de ganhar olha feio para empatar.