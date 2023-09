No início, achei até bonitinho. Eu, como pai comunista e democrata, não poderia contestar, pedir que reconsiderasse e voltasse para o Cruzeiro. No máximo, corri para comprar a camisa nova do celeste mineiro e dar de presente, com o pedido para, pelo menos, ela torcer para um time em Minas e outro em São Paulo.

Acontece que em pouco tempo o trem foi ficando sério. Ela dorme tarde assistindo jogo do Timão. Seja futebol masculino ou feminino. Devidamente vestida com a camisa preta corintiana que pediu de presente. Sabe o nome de todos jogadores, opina sobre esquema tático. Recebe notificação do aplicativo do time. Me mostrou a imagem da primeira tatuagem que quer fazer: um escudo antigo do seu time.

Quando a Gaviões estourou o bloqueio dos golpistas que impediam o trânsito em uma estrada, ela mandou o vídeo da cena com o seguinte comentário: "só a Gaviões para defender a democracia brasileira". Continua dizendo que só o clube que inventou a Democracia Corinthiana (história que ela conhece profundamente), para realizar aquele feito heróico.

Legal mesmo foi quando o Corinthians contratou o Cuca e ela logo engajou-se na campanha "Respeita as mina", exigindo a demissão do treinador condenado por estupro coletivo contra uma adolescente. Quando ele foi demitido, mais uma vez comemorou por mensagem: "tá vendo pai, como é ser corinthiana. No Atlético o Cuca é idolatrado." Ao cruzeirense aqui restou apenas comemorar o fato dela falar mal de atleticano.

Amigo, te escrevo agora porque realmente a situação fugiu do controle. No próximo fim de semana ela viaja com a mãe para São Paulo só pra ver o Timão jogar no seu campo, que ela já disse que era um dos lugares que mais quer conhecer, o "Neo Química". Só me restou pedir para pelo menos ela chamar o estádio de Itaquerão, pois o outro nome é horroroso em todos os sentidos.

A irmã dela vai realizar o sonho de ver a Taylor Swift cantar no Rio de Janeiro.