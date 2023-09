Acontece que o Flamengo está em quinto lugar, com 39 pontos e o Fluminense está em sexto, com um ponto a menos.

Um novo vacilo rubro-negro e o tricolor o ultrapassa.

Se acontecer o inverso, o Flamengo abrirá vantagem.

Fernando Diniz estará de volta ao banco e Jorge Sampaoli permanece na frigideira.

Uma noite, enfim, para mexer com a Gávea e com as Laranjeiras.

Comentário para o Jornal da CBN desta quarta-feira, 20 de setembro de 2023.