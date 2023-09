Às vésperas do jogo da década para o São Paulo, o time, se não reagisse, permaneceria apenas quatro pontos acima da zona do rebaixamento e sob o risco de ser ultrapassado pelo Corinthians, caso o rival, com um jogo a mais, vença o Botafogo na sexta-feira.

Com o Leão do Pici mais agressivo, e com sinais claros de ter sentido o 2 a 0, o São Paulo não repetia o bom desempenho da primeira etapa.

Aos 22 minutos, foi a vez de Pochettino bater falta na trave e o placar já não era tão injusto.

Quando tudo parecia resolvido, bobeada na saída de bola cearense, Caio Alexandre foi desarmado por Juan ao dominar mal a bola recebida do goleiro, James recebeu e bateu no contrapé dele, para diminuir: 2 a 1, aos 33.

O colombiano fazia seu primeiro gol e jus ao que apresentava em campo e acendia o jogo, diante de quase 25 mil torcedores.

O problema nos nove minutos de acréscimos estava em que o Fortaleza, muito bem organizado, sabe cozinhar um resultado e como Dorival Júnior pôs Pato, aos 34, o time passou a jogar com dez, incapaz de ajudar uma virada que seria a primeira vitória nos últimos oito jogos.