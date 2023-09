Sem Ganso, sem Arias, sem Marcelo, o Fluminense perde muito e mesmo jogando melhor que o Cruzeiro foi para o intervalo com 0 a 0 no placar do Maracanã.

Verdade que o travessão salvou um foguete de Cano e o goleiro Rafael Cabral evitou outro gol, em jogadaça de Alexsander.

Ao ver que o Cruzeiro só queria empatar e era capaz que conseguisse, Fernando Diniz pôs Marcelo no jogo, já na metade do segundo tempo.