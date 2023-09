Loco Abreu foi expulso por provocar a torcida do Flamengo, mas Bruno Henrique, com amarelo, não foi expulso por provocar a torcida do Botafogo nem por dar cotovelada no rosto de um botafoguense.

No jogo Bota X Fla do primeiro turno, o Botafogo jogou o segundo tempo com um a menos porque a juíza Edna expulsou um botafoguense mas não teve coragem de expulsar o Gabigol, que pisou num jogador caído, nem o atleta do Flamengo que fez falta violentíssima em jogador do Botafogo, falta tão violenta que o Var chamou a atenção da arbitra e nem assim o jogador do Fla foi expulso.

O Flamengo e o Palmeiras estão certos em chorar, protestar e ameaçar árbitros toda vez que são prejudicados. São os dois mais chorões porque são os dois mais poderosos.

A diretoria do Botafogo errou em aceitar que o jogo contra o Flamengo fosse marcado para o sábado, 48h após o retorno de viagem Internacional para a Argentina. O jogo deveria ter sido marcado no domingo. Jogar no meio da semana no exterior é um desgaste enorme. O Botafogo claramente cansou no segundo tempo. Não li nota oficial de protesto do clube. O time errou por chorar de menos. Ah se fosse o contrário...

Não existe uma conspiração da arbitragem a favor de Palmeiras e Flamengo e contra o Botafogo. Mas é inegável que árbitros sob pressão tenham mais receio de contrariar os times mais poderosos e influentes.

Voltando ao início do post. No Brasil os ogros da agro pagam pouco imposto e mamam nas tetas do governo porque vivem a chorar de barriga cheia. Chorar é fazer lobby. E os poderosos choram como ninguém. Tanto na política como no esporte. O que é estranho é ver um jornalista formado em sociologia não entender isso.