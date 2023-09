O São Paulo foi ao Maracanã lotado por mais de 67 mil torcedores, e renda recorde de 26 milhões de reais, fez 1 a 0 no fim do primeiro tempo com passe de Nestor e cabeçada de Calleri, e soube administrar a vantagem no segundo tempo, diante de um Flamengo apático, embora recheado de estrelas.

Dorival Júnior, foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo no ano passado, além de ter sido campeão da Libertadores também no clube da Gávea, embora o prêmio recebido tenha sido a demissão pelo presidente do clube, Rodolfo Landim, xingado ao fim do jogo de ontem pela Nação rubro-negra.

Para sair pentacampeão da Copa do Brasil, no domingo que vem, no Morumbi enlouquecido pela proximidade do título inédito, único que falta na sala de troféus tricolor, o Flamengo depende da volta de Dom Arrascaeta e de um gesto improvável, que beira o impossível, tão escandaloso seria e quase certamente recusado por Dorival Júnior.