Com a cabeça no lugar, e sem medo, o tricolor jogou sem deixar o rival jogar

O Maracanã com mais de 67 mil torcedores, quase todos brancos porque o preço dos ingressos foi excludente, não assustou o São Paulo, mesmo com péssimo histórico como visitante no Campeonato Brasileiro —e ótimo na Copa do Brasil, que o diga o Palmeiras.

Assinantes leem mais aqui.