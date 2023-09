Anunciados público e renda, mais de 67 mil torcedores e 26 milhões de reais de renda, a elite presente fez coro de protesto contra Rodolfo Landim.

Diga-se que o São Paulo praticamente não jogou no segundo tempo, com seis minutos de acréscimos.

Tratou de administrar a vantagem e teve competência ao fazê-lo.

Dorival Júnior está perto de ser bicampeão seguido da Copa do Brasil, por dessas ironias do futebol, ele que a venceu com o Santos, em 2010, e com o Flamengo, no ano passado.

Só se ouvia a torcida do São Paulo no Maracanã, além, é claro, das vaias. E vergonha, vergonha, time sem-vergonha.