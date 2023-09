Verdade que ao Flu faltaram Ganso e, ainda no fim do primeiro tempo, quando o Vasco já vencia com gol de Praxedes, o colombiano Arias, lesionado.

O 1 a 0 teve requintes de crueldade como o drible de Rossi em Marcelo para cruzar na cabeça de Praxedes e vê-lo ganhar de Nino pelo alto.

Marcelo vingou-se ainda antes do primeiro minuto do segundo tempo, ao empatar.

Mas atrapalhou-se no passe dado em sua intermediária para permitir o terceiro gol, marcado por Pec, depois que Vegetti, aos 4 minutos, havia feito 2 a 1 e Lima, aos 10, ter empatado novamente. Guga e André se atrapalharam e o volante recuou curto depois para o goleiro Fábio, do que Pec se aproveitou com oportunismo.

O Flu sentiu a força do 3 a 2 e levou mais um, em passe pelo alto de Vegetti para Pec, de peixinho.

Um clássico nota 9 como jogo e nota dez para o Vasco mostrar que está vivo.