Ontem, 15/9, último dia do prazo para recebimento de pedidos para a Lei do Incentivo ao Esporte (LIE), o ministério do Esporte informou que, por instabilidade no sistema da LIE, 'dado o grande número de recepção e inscrição', o prazo será prorrogado até 29 de outubro.

Na verdade o novo ministro da área, André Fufuca, já havia avisado aos seus próximos que iria prorrogar o prazo para atender o Maranhão, o estado que o elegeu deputado.

Ninguém acredita na história da 'instabilidade do sistema'.