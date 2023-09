Hoje, em casa, não foi diferente.

Na primeira metade do primeiro tempo, lentamente, o Alviverde fez, digamos assim, o aquecimento.

Nada de muito importante aconteceu até que, aos 25 minutos, Rony recebeu lançamento pela direita e dentro da área bateu forte, cruzado, pelo alto, para ótima defesa de Tadeu.

O Goiás até respondeu em seguida, com Weverton precisando trabalhar, com boa intervenção, mas com arremate quase sem ângulo por Allano.

O ritmo do jogo seguiu lento, talvez por ser tamanha a confiança do time que, afinal, na Serrinha, enfiou 5 a 0 no Esmeraldino, sem esquecer que cada jogo é um jogo e nunca vencido por antecedência.

Exigente, a torcida começou a ficar impaciente, porque o modo câmera lenta causava seguidos, e não habituais erros de passes.