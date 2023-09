Rogério Ceni estreou no Bahia com significativo triunfo — em seu novo vocabulário que evita mencionar vitória por motivos óbvios e descabidos.

Não que o Coritiba seja adversário forte, mas sair perdendo fora de casa, no primeiro minuto, e virar para vencer por 4 a 2 é bom sinal.

Ainda mais que, a exemplo de sua irretocável passagem pelo Fortaleza, Ceni chega ao Bahia como maior nome da companhia e numa empresa do grupo City, com muito mais facilidade em relação ao que encontrou no Leão do Pici.