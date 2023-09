E o Santos foi miseravelmente derrotado por 3 a 0, com o que permaneceu na zona do rebaixamento, a quatro pontos para sair dela e ameaçado de ser ultrapassado pelo Vasco, com dois jogos a menos.

A situação do Santos é mais que aflitiva, é dramática.

Não que matematicamente a diferença seja insuperável como parecem ser as situações de Coritiba e América.

Mas o time santista é muito fraco e a camisa muito pesada, daquelas que quando estão no fundo do poço têm mais dificuldade em respirar.

Será uma pena enorme, mas ao que tudo indica o Santos esperou a ausência do Rei Pelé para cair pela primeira vez.

Comentário para o Jornal da CBN desta sexta-feira, 15 de setembro de 2023.