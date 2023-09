E Fufuca cutuca. Quebra tudo.

Logo de cara saiu dizendo que "o esporte brasileiro tem qualidade quase zero", com o que homenageou as memórias de Ademar Ferreira da Silva, Maria Esther Bueno, João do Pulo, Ubiratan, Ayrton Senna, Éder Jofre, Isabel Salgado, Garrincha, Pelé, para não falar dos vivos - e de apenas alguns poucos que partiram.

Fufuca, ou Fufuquinha, modo carinhoso como é tratado pela família, se orgulha de ser "ex-promessa da escolinha do Flamengo", e talvez por isso tenha saído chutando a torto e à direita (sim, à direita) logo que chegou à loja do Planalto.

Além de não ter garantido o apoio de sua manada para garantir o sucesso da loja de louças do seo Luiz Inácio.

De fato, má troca