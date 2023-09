No Beira-Rio compreensivelmente vazio diante das condições climáticas no Rio Grande do Sul, o São Paulo começou tímido, levou pressão do Inter, equilibrou o jogo ali pelo 15º minuto e passou a ser mais perigoso em bolas paradas com três cabeçadas, uma delas, de Calleri, na trave.

Aí, no fim do primeiro tempo, o goleiro Keiller fez lambança na saída de bola, Alisson o desarmou, sofreu pênalti e Calleri fez 1 a 0, ao bater no meio do gol e quase ver o goleiro se redimir.

O colorado lamentou a ausência de Rochet.