Flamengo e Athletico Paranaense jogam hoje e os cariocas só poderão contar com Matheus Cunha porque o segundo jogo contra Marrocos foi cancelado.

Mas não contará com Pulgar, que jogou ontem pelo Chile, como não contaria com Dom Arrascaeta caso ele pudesse ter atuado pelo Uruguai.

Já o Athletico até relacionou Canobbio, mas certamente ele não está 100%, além de ter perdido Vitor Roque que, sabedor de que não poderia jogar por estar no Marrocos, forçou o terceiro cartão amarelo para zerar a pedra. Só não poderia prever o cancelamento do segundo amistoso. Noves fora ter perdido Vidal, por lesão — acidentes acontecem, mas mesmo se não tivesse acontecido o meia estaria fora do jogo de hoje.

Também acontece com Inter x São Paulo.

O Colorado não poderá ter o goleiraço Rochet e o exuberante Valencia, assim como o São Paulo não terá Arboleda, outro que forçou o terceiro cartão e ainda se machucou, nem James Rodriguez.

Ou seja: a CBF respeita só a Data FI, a FA ainda é desrespeitada.