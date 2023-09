POR CARLOS MAGNO SILVA DE MENEZES*



O Campeonato Brasileiro da série D chegou em seu cruzamento final, com dois clubes que trilharam caminhos distintos pela competição: o Ferroviário-CE e a Ferroviária-SP.



O Ferroviário, que na primeira fase pareceu um Trem Bala japonês, não tomou conhecimento de quem cruzou seu caminho. Fez a melhor campanha da competição com 11 vitórias, três empates e nenhuma derrota, 30 gols marcados e apenas 6 sofridos, ficando 13 pontos à frente do segundo colocado do grupo 2, o Atlético do Ceará.



Já a Ferroviária fez uma campanha mais modesta, classificando apenas em quarto lugar em seu grupo na primeira fase. Mas como um eficiente Metrô, viu seu futebol crescer na hora certa, se impôs e passou de forma invicta pelas quatro etapas de mata-mata que lhe vieram pela frente.



Ambas as equipes já estão classificadas para a série C do próximo ano, mas quem não descarrilhar nesta reta final levará uma cobiçada taça para a sua estação.