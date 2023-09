Que venderam caro a derrota, ao fazerem 1 a 0, sofrerem o empate no fim do primeiro tempo e a virada no segundo tempo, gol de Tamires que está para o futebol feminino corintiano assim como Cássio está para o masculino.

Mais de 42 mil fiéis quebraram o recorde de público do futebol de mulheres na América do Sul e soltaram grito de campeão que já faz tempo não soltam para os homens.

Talvez fosse hora de o Corinthians ter uma terceira via em sua eleição para presidente no fim do ano e eleger a empresária Cris Gambé, diretora do hegemônico futebol do mulherio alvinegro.

Gambé é uma empresária independente e competente, coisa que o atual presidente não é, assim como os dois candidatos que estão postos também não são.

Comentário para o Jornal da CBN desta segunda-feira, 11 de setembro de 2023.