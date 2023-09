Cogitei chamá-lo de Salvador, mas seria responsabilidade demasiada para o bebê.

Carlos denotaria enorme falta de criatividade porque nome de meu pai, Carlos Alberto, de meus irmãos, de meus primos, todos com nomes compostos, eu inclusive, José Carlos. Ficou André.

O que você leu até aqui é apenas relato pessoalíssimo de quem sonhou o sonho da esquerda latino-americana e nunca acordará dele, ao contrário.

Passados 50 anos de um dos mais estúpidos, sanguinários, estarrecedores golpes dados pela extrema-direita mundial, com a ajuda do começo ao fim dos Estados Unidos, é preciso pensar como, por mais que do México para baixo tenha sido possível reequilibrar as forças progressistas para fazer frente à barbárie, a hipótese do retrocesso ainda nos ameaça.

Allende imaginou que prescindiria das armas, por mais que fosse fustigado pela esquerda radical chilena que apelava para ele armar seus apoiadores, quase 37% do eleitorado.

Desnecessário dizer que o banho de sangue seria ainda maior dada a correlação de forças entre civis armados e militares.