Além de Neymar: quem ficou fora, mas ainda pode ganhar uma vaga na seleção

Ainda na Inglaterra, o atacante Evanílson, do Bournemouth, o ponta Savinho, do Manchester City, e o zagueiro Murillo, do Nottingham Forest, continuam no radar para futuras listas. Ambos foram convocados pela primeira vez por Dorival Júnior.

Caso encare um dos grandes problemas dos últimos treinadores — as laterais —, Ancelotti teria opções para testar, como Caio Henrique, lateral-esquerdo do Monaco, e Dodô, que joga pela direita na Fiorentina. Ambos já foram convocados anteriormente, mas não tiveram sequência. Abner, do Lyon, teve chances recentes e continua sendo observado.

Luiz Henrique comemora gol marcado pelo Brasil contra o Peru pelas Eliminatórias Imagem: NELSON ALMEIDA/AFP

Abrindo o leque

Em sua primeira lista, Ancelotti limitou-se a convocar atletas que atuam no Brasil (sete), em quatro países europeus — Inglaterra (sete), Espanha (três), França (três) e Itália (dois) —, além da Arábia Saudita (o goleiro Bento).

A tendência é que nos próximos meses, a comissão técnica observe jogadores em outros centros, o que abriria possibilidades para novos nomes.