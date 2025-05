Brasileiros pelo mundo: Marquinhos bate recorde, Vini volta e Antony brilha

Em sua primeira temporada no clube, Neres nunca se firmou como titular absoluto, mas teve papel importante na campanha, com dois gols e quatro assistências na Série A.

O ex-jogador do São Paulo teve a sequência no clube prejudicada por duas lesões, que o afastaram por cerca de 10 semanas. Com o título, ele já soma conquistas em três ligas europeias, pois já havia vencido 3 vezes o Holandês com o Ajax e uma vez a Liga Portuguesa no Benfica. Ainda assim, parece fora do radar da seleção no momento.

Diego Costa, ex-zagueiro do São Paulo e atualmente no Krasnodar-RUS Imagem: Reprodução/Instagram/@diegocosta_99

Quatro campeões na Rússia

Também longe do radar de Ancelotti, o Campeonato Russo teve quatro brasileiros coroados campeões. Depois de anos batendo na trave, o Krasnodar finalmente ficou com o título, rompendo uma sequência de seis taças seguidas do Zenit, de São Petersburgo.

O feito inédito teve participação de quatro brasileiros. Os zagueiros Vitor Tormena e Diego Costa, além do ponta João Vitor foram titulares na vitória por 3 a 0 sobre o Dínamo de Moscou, que garantiu a taça. O zagueiro Kaio assistiu à partida do banco.