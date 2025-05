Bellingham mais novo garante vaga na Premier League, mas pode seguir irmão

Maior revelação do futebol inglês nos últimos anos, Jude Bellingham tem um traço particular na carreira: nunca disputou uma partida da Premier League. O meio-campista foi revelado pelo Birmingham City, transferiu-se para o Borussia Dortmund e desde a temporada passada está no Real Madrid.

No sábado, o irmão mais novo, Jobe Bellingham, de 19 anos, conseguiu algo que Jude não teve tempo de alcançar: uma vaga na elite do futebol inglês.

Jobe estava em campo pelo Sunderland, que venceu o Sheffield United por 2 a 1 na final do playoff da Championship — o famoso jogo mais valioso do mundo, que dá ao vencedor cerca de R$ 1,5 bilhão. Ele foi titular durante toda a partida, como aconteceu na maioria da campanha: nesta temporada, foram 43 jogos, quatro gols e três assistências.