Inglês de 19 anos se despede do Sunderland com gol que vale R$ 1,5 bilhão

Desde que a Championship começou, em agosto de 2024, o jovem passou a ser convocado com mais frequência para o time principal. No início ficou no banco de reservas, mas aos poucos foi ganhando espaço.

Em dezembro, marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Stoke City. Mas uma lesão no joelho o tirou dos gramados por três meses. Quando voltou, em março deste ano, Watson teve que recuperar espaço. Mas o bom desempenho já havia chamado a atenção do Brighton, que fechou sua contratação no fim daquele mês.

Naquela época, o contrato com o novo clube significava chegar à Premier League já na em 2025-26. Mal sabia Watson que o Sunderland também estaria na elite na próxima temporada, e graças a um gol marcado por ele.

Prêmio bilionário não garante futuro

A premiação bilionária conquistada pelo Sunderland em Wembley é a maior dada em um único jogo de futebol, mas não é garantia de sucesso na elite. Nos últimos anos, a Premier League tem mostrado uma tendência: quem sobe em uma temporada, corre sérios riscos de cair no ano seguinte.

A classificação da temporada 2024-25 mostra isso: Leicester, Southampton e Ipswich Town, os três egressos da Championship, voltarão à segundona.