Duelo na Inglaterra tem 'prêmio' de R$ 1,5 bilhão e brasileiro em destaque

A chegada à elite do futebol inglês vale cerca de 200 milhões de libras (R$ 1,5 bilhão). No caso da decisão do playoff, todo esse dinheiro está em disputa em um jogo único: o vencedor vai para a Premier; o perdedor, volta a disputar a segundona na temporada seguinte.

O valor bilionário inclui os pagamentos de direitos de transmissão da Premier League (cerca de R$ 630 milhões), a projeção de aumento na venda de ingressos ao longo da temporada, possíveis acordos comerciais e ainda as verbas paraquedas — uma espécie de "seguro" que os times recebem caso sejam rebaixados.

"A recompensa financeira é a mesma do primeiro e do segundo colocados, que sobem de forma direta. Mas esse jogo tem um charme, por ser uma partida única, um playoff, em Wembley", explica Oliver Seitz, brasileiro que esteve à frente das operações do Sheffield United durante quatro anos, até a venda da equipe, no início deste ano.

Nesta temporada, o Sheffield United ficou na terceira colocação e o Sunderland, em quarto lugar. Nas semifinais dos playoffs, as duas equipes confirmaram o favoritismo contra Bristol City e Coventry City, rivais com orçamentos bem menores.

Vini Souza: um brasileiro no jogo de R$ 1,5 bilhão Imagem: Divulgação

Toque brasileiro

Um dos destaques do Sheffield na atual temporada é brasileiro: o volante Vinícius Souza, ex-Flamengo, chegou ao time em agosto de 2023. Ele amargou o rebaixamento meses após a estreia, mas ficou no time para disputar a Championship. Firmou-se como referência do meio-campo.