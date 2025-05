Raphinha renova com Barcelona até 2028 e terá 3º maior salário do elenco

O Barcelona e Raphinha assinaram nesta quinta-feira a renovação de contrato do jogador, até 30 de junho de 2028. O novo acordo é uma extensão de um ano do vínculo anterior, assinado em 2022 e que ia até 2027, e colocará o brasileiro no top 3 de salários do clube catalão.

O UOL apurou que o novo contrato renderá a Raphinha cerca de 18 milhões de euros brutos por ano (R$ 114 milhões); descontados os impostos, o valor deve cair pela metade.

Ainda assim, o reajuste é de cerca de 50% com relação às cifras anteriores e colocará Raphinha no pódio de maiores salários do clube. Ele passa a ficar, ao lado de Pedri e Frenkie de Jong, numa espécie de "segunda faixa salarial" do elenco.