Isolamento, papo com Ancelotti e final europeia: como Casemiro virou o jogo

Casemiro saiu das listas de convocações, viu a Copa América nos Estados Unidos — mas em sua casa, e não junto do restante do grupo —, e sentiu-se carta fora do baralho. Mais de uma vez, comentou em conversas privadas que o ciclo na seleção parecia ter chegado ao fim.

Um ano e dois meses depois, a situação é bem diferente: aos 33 anos, o meio-campista superou uma fase ruim no Manchester United e voltou a ser parte importante do time; nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), enfrenta o Tottenham na decisão da Europa League, e pode fechar uma temporada complicada com um título, o seu terceiro no clube.

Carlo Ancelotti e Casemiro fizeram parceria vitoriosa no Real Madrid Imagem: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Na seleção, o cenário também mudou. Casemiro já sabe que será peça-chave no trabalho de Carlo Ancelotti, treinador italiano que assumirá a equipe pentacampeã na segunda-feira. Nos últimos meses, ele falou com o futuro técnico mais de uma vez: respondeu perguntas, deu conselhos e colocou-se à disposição para ajudar.

Um dos líderes da seleção na última década, o volante não era importante apenas em campo. Ele também tinha influência no vestiário e no trato com dirigentes: falava diretamente com os cartolas e era muitas vezes o porta-voz dos colegas em negociações. Um perfil que, segundo os próprios jogadores, fez e faz falta.

Casemiro viveu momentos complicados com a camisa do United Imagem: Nick Potts/Getty Images

Zagueiro, reserva e "isolado"

Os 14 meses que separam o Casemiro que ouviu uma promessa de Dorival e o que deve ser convocado por Ancelotti foram difíceis. A pessoas próximas, o jogador afirma que foi a fase mais complicada de sua carreira na Europa — só comparável à reta final no São Paulo, quando foi criticado por parte da torcida.