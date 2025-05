Neymar que deu certo? Ídolo suíço retorna ao país com recordes e título

Os números na seleção são superlativos: o jogador nascido no atual território do Kosovo é o terceiro atleta que mais vezes defendeu a equipe (125 jogos), o quarto com mais gols marcados (32) e o segundo artilheiro do país em Copas (5 gols).

Shaqiri assinou contrato para voltar ao clube da infância aos 32 anos, como Neymar Imagem: Divulgação/Basel

No início da temporada europeia, após dois anos e meio no Chicago Fire, da MLS, e prestes a completar 33 anos, Shaqiri tomou uma decisão: voltar ao Basel, seu primeiro clube, para tentar encerrar o jejum de nove anos sem um título no campeonato nacional.

O retorno foi um sucesso: Shaqiri disputou 36 partidas na temporada, marcou 20 gols e deu 21 assistências. É o artilheiro e o líder de assistências do Campeonato Suíço, e o Basel já garantiu o título por antecipação. As cifras são um recorde pessoal do jogador, que jamais havia chegado perto de números tão expressivos.

O Basel ainda pode acabar a temporada com o "doblete": no dia 1º de junho, enfrentará o Biel-Benne, da terceira divisão, na final da Copa da Suíça. No sábado (17), o time B do clube venceu o rival por 3 a 0, em duelo pela Terceirona.

"Eu não achei que isso aconteceria no primeiro ano, mas sendo assim fica ainda mais bonito. E agora temos a chance de conquistar o segundo título", disse Shaqiri durante a comemoração da conquista da Liga Suíça.