Brasileiros pelo mundo: ex-Fla é campeão e goleiro dá show contra Barcelona

O fim de semana do futebol europeu foi marcado pelo título inédito do Crystal Palace na Copa da Inglaterra. A equipe londrina venceu o Manchester City por 1 a 0, em Wembley, e festejou a maior conquista de sua história de 120 anos.

A festa do Palace teve sotaque brasileiro: Matheus França, ex-Flamengo, faz parte do elenco do clube e esteve na campanha do título. Apesar de não ser relacionado para a final, ele estava em Wembley e comemorou a conquista com a medalha no peito.

O meio-campista de 21 anos tem tido poucas oportunidades na equipe, mas participou de três jogos no caminho para a taça, sempre entrando nos minutos finais da partida. A tendência é que, para a próxima temporada, ele deixe o clube em busca de mais minutos em campo.