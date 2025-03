Brasileiros pelo mundo: como foram os convocados na rodada do fim de semana

Três dias depois de fazer milagres em Paris, o goleiro viu o Liverpool fazer 3 a 1 no Southampton. O gol do time visitante saiu em uma jogada de indecisão entre o brasileiro e o holandês Van Dijk. A torcida, em vez de criticar a falha, reagiu dando apoio a Alisson. Um reconhecimento pela atuação histórica de quarta-feira.

Os Reds lideram a Premier League com 15 pontos de vantagem para o Arsenal, do zagueiro Gabriel Magalhães. Os Gunners empataram por 1 a 1 com o Manchester United, no Old Trafford. O brasileiro disputou os 90 minutos e teve boa atuação.

Murillo, do surpreendente Nottingham Forest, ganhou nova chance na seleção Imagem: Divulgação

City perde, e zagueiro brilha

O Manchester City, de Ederson e Savinho, voltou a perder na Premier League e começa a ter ameaçada a participação na próxima edição da Champions. No sábado, a derrota (1 a 0) foi para o destaque da temporada, o Nottingham Forest, do zagueiro Murillo.

Ederson alternou bons e maus momentos: primeiro fez ótima defesa num chute de Wood; mas, minutos depois, acabou falhando no gol marcado por Hudson-Odoi. Savinho, outro brasileiro do City, começou como titular e jogou até os 24min da segunda etapa, com pouco brilho — tentou seis cruzamentos, nenhum deles certo.