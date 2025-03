Ídolo do SPFC e Galo foi herói de única vitória do Rayo no estádio do Real

As duas equipes entraram em campo sob uma chuva impiedosa e com um gramado que em nada lembra o tapete atual, que recebe cuidados especiais 24 horas por dia.

Tão logo a bola rolou, os problemas do Real Madrid ficaram ainda maiores: no primeiro lance da partida, o Rayo puxou um contra-ataque que terminou com passe do argentino Daniel Aquino para Guilherme. O brasileiro deslizou de carrinho no campo molhado para abrir o placar.

O Real Madrid empatou três minutos depois: Michael Laudrup cobrou uma falta na área e Raúl antecipou-se ao goleiro Abel Resino. Aquele time ainda não era "galáctico", mas tinha nomes como o dinamarquês, o argentino Fernando Redondo e o colombiano Freddy Rincón.

O segundo gol de Guilherme, que decidiu o resultado do duelo, veio aos 28min da segunda etapa. Após um cruzamento pela esquerda, nas costas da defesa, Guilherme surpreendeu o goleiro Buyo com um chute de primeira, no canto.

Guilherme na história; Valdano, na rua

O resultado implodiu um Real Madrid que já estava cambaleante. Então campeão da Liga, o clube reagiu ao resultado demitindo o treinador Jorge Valdano, uma lenda do futebol argentino e do próprio clube.