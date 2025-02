Como Dembelé superou fast food e videogames para ser o artilheiro do ano

No Barcelona, sobretudo na fase inicial, o francês foi um problema. Pouco comprometido com os calendários e procedimentos do clube, ele virava noites jogando videogame e comendo fast food com amigos.

Ousmane Dembélé durante a partida entre Barcelona e Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol Imagem: LLUIS GENE / AFP

McDonald's e Fortnite

Há uma coletânea de história sobre as aventuras do francês naquela época: uma diz que um diretor da equipe precisou ir pegá-lo em casa para ir a um treino; outra, que o clube colocou dois cozinheiros à disposição do francês, mas que ele preferia pedir delivery de hambúrgueres.

A pessoas próximas, o próprio Dembelé admitiu que passou do ponto porque não sabia as exigências da vida de um jogador profissional de elite — ele chegou ao Barcelona aos 19 anos, comprado por 135 milhões de euros (R$ 800 milhões), logo depois da saída de Neymar.

A falta de cuidados com a alimentação e as escassas horas de sono tiveram seu preço: ele perdeu cerca de 40% dos jogos do time por lesões, quase sempre de origem muscular. A mais longa delas, uma ruptura de um tendão na coxa, afastou o francês dos gramados por 6 meses.