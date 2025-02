Por que o Tottenham não quer mais ser chamado de Tottenham pela imprensa

"Além disso, o Tottenham Hotspur prestou esclarecimentos sobre o nome do clube. Eles solicitaram que o clube fosse conhecido principalmente como Tottenham Hotspur, sendo o Spurs a versão curta preferida. O clube solicitou que não fosse mais chamado de Tottenham", diz a mensagem.

Maddison comemora após marcar pelo Tottenham Hotspur contra o United, pelo Inglês Imagem: John Walton/Getty

A Premier League avisou que, já a partir da rodada do fim de semana passado, adotou a medida. O site oficial do campeonato e todas as transmissões de TV usaram o nome "completo", Tottenham Hotspur, em todas as referências ao time.

A mudança também foi adotada pelas emissoras fora do Reino Unido. Na transmissão brasileira e espanhola, os narradores, comentaristas e repórteres se esforçaram para não usar apenas Tottenham nas referências ao time, que venceu o Manchester United por 1 a 0.

A explicação dada pelo próprio clube é que Tottenham é o bairro de Londres onde está a sede da equipe; o time, por sua vez, sempre foi Tottenham Hotspur, e quer investir nesta marca — bem como no apelido Spurs — para criar uma identidade própria.

"Há apenas um Hotspur, o Tottenham Hotspur. Em um mundo cheio de Uniteds, Citys e Rovers, nós aceitamos o desafio de ser diferentes desde o início. E não vamos parar agora", diz o manual de marca, distribuído pelo clube à imprensa. São 128 páginas com diretrizes como usar os símbolos do clube.