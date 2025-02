Brasileiros pelo mundo: Ederson bate recorde, Vini erra e Dorival vê golaço

No domingo, ele comandou a vitória por 3 a 0 sobre a Real Sociedad: abriu o placar com um golaço de voleio e deu o passe para Marc Roca fechar a conta. Mais do que as jogadas de gols, o brasileiro conduziu o ataque bético — quase tudo passava por ele.

Arthur estreia com derrota

O volante Arthur Melo estreou pelo Girona na sexta-feira, na derrota por 2 a 1 contra o Getafe, em Montilivi. Foi a primeira partida oficial do brasileiro desde 29 de maio de 2024, quando ele defendeu a Fiorentina contra o Olympiacos, na Conference League.

Arthur entrou em campo aos 24 minutos da segunda etapa, substituindo David López. Ele acertou 91% dos 22 passes que tentou e ganhou as 4 disputas pela bola em que esteve envolvido.

Com passagens por Barcelona e Juventus, o jogador tem causado grande expectativa na cidade catalã. A expectativa do treinador Michel é que ele possa suprir a lacuna deixada por Aleix Garcia, que deixou a equipe para juntar-se ao Bayer Leverkusen no início

Laterais dão assistências na França

Titular da lateral-esquerda do Brasil nas partidas contra Venezuela e Uruguai, Abner Vinícius aproveitou os minutos que teve na goleada do Lyon sobre o Montpellier, por 4 a 1, no domingo.