Real Madrid: Juiz expulsa Bellingham por palavrão que ele não disse

Uma confusão do árbitro Munuera Monteiro com idioma inglês provocou a expulsão de Jude Bellingham no duelo entre Osasuna e Real Madrid, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Aos 40min do primeiro tempo, Bellingham reclamava de uma decisão do árbitro. Depois de ouvir de Munuera Monteiro que estava passando dos limites, o jogador afirmou, em inglês, que estava falando com respeito. Depois, antes de virar as costas para o juiz, usou a expressão "fuck off".

Munuera, imediatamente, tirou o cartão vermelho do bolso e mostrou ao jogador, que não escondeu a surpresa. Diante da indignação do meio-campista e de seus colegas, o árbitro disse a Luka Modric, capitão do Real Madrid, que Bellingham havia dito "fuck you".