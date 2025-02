Meia virou lateral no PSV, superou marca de Romário e sonha com seleção

As mudanças de posição foram surgindo com as necessidades do elenco. Mauro logo percebeu que, se topasse qualquer parada, teria mais chances no time titular. Deu certo: na atual temporada, ele foi titular em sete dos oito jogos da fase de liga da Champions.

A sequência de partidas já começou a render frutos. Mauro está no PSV desde a temporada 2017/18 e superou recentemente a marca de jogos de Romário, brasileiro que é uma lenda no time holandês.

O agora lateral-esquerdo tem 151 partidas, contra 148 do Baixinho, o que faz dele o segundo brasileiro que mais vestiu a camisa da equipe de Eindhoven; o goleiro Gomes, outro ídolo dos locais, disputou 182 jogos.

"Quando eu fiz 18 anos, o PSV me trouxe para a Holanda e me deu a oportunidade de ser jogador profissional. O que torna esse feito ainda mais especial é o fato de que o PSV é um clube que tem uma ótima relação com os brasileiros e já teve Ronaldo, Romário e o Gomes, que está no topo da lista. Ser o segundo brasileiro com mais partidas pelo PSV demonstra que o meu trabalho está sendo bem feito e que o pessoal tem valorizado", avalia Mauro Júnior.

Mauro Júnior domina bola em partida pelo PSV: brasileiro era meia e virou lateral Imagem: Prestige/Soccrates/Getty Images

Duelo complicado

O PSV terminou a fase de liga na 14ª posição, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Uma delas foi justamente contra a Juventus, adversária desta terça — jogando na Itália e com Mauro Júnior no banco, o clube da Phillips perdeu por 3 a 1, na primeira rodada.