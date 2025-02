Haaland, Mbappé, Vini: duelo City x Real vira mata-mata pela Bola de Ouro

O segundo lugar ficou com Vini Jr., seguido por Jude Bellingham e Daniel Carvajal — também descartado até a próxima temporada por uma lesão. Erling Haaland foi o quinto, e Kylian Mbappé, em sexto.

Nesta temporada, é o francês quem sai em vantagem na disputa entre os quatro que estarão presentes no Ettihad Stadium. Depois de um início claudicante, Mbappé engrenou em dezembro e manteve o ritmo no início deste ano: são 23 gols marcados e 4 assistências em 35 jogos.

Vini Jr., por sua vez, tem sido criticado desde a virada de 2025, quando ganhou o prêmio de melhor do mundo da Fifa. O técnico Carlo Ancelotti ainda não achou a fórmula para que o brasileiro e Mbappé joguem bem juntos; nos números, Vini vai bem, com 17 gols e 9 assistências.

Bellingham comemora gol do Real Madrid sobre o Mallorca em partida da Supercopa da Espanha Imagem: FADEL SENNA / AFP

A temporada de Bellingham é bem menos pirotécnica que a 2023-24, quando ele chegou ao Real Madrid mostrando uma pouco conhecida verve artilheira. Agora, o inglês tem jogado mais recuado, como um armador. Ainda assim, soma 10 gols e 10 assistências em 32 jogos.

O caso de Haaland é curioso: ele já marcou 25 gols na temporada e é o vice-artilheiro da Premier League com 19, mas ainda assim tem sido criticado. A pouca participação do norueguês em outros aspectos do jogo tem sido motivo para comentários negativos, e se intensificam com a temporada ruim do City — quinto na Premier League e 22º na fase de liga da Champions.