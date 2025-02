Insinuação de 'esquema' em compra de Vitor Roque vira processo em Barcelona

Contrato até 2030

Vitor Roque tem contrato com o Barcelona até 2030, mas desde agosto do ano passado está emprestado ao Real Bétis. O atacante foi para a equipe da Andaluzia com o plano de jogar mais tempo e ter oportunidades como titular — até agora, ele tem 7 gols marcados em 30 jogos.

O Barcelona monitora de perto a situação do jogador. Há, em parte da direção esportiva do clube, a esperança de que ele possa voltar em 2026, mais adaptado ao jogo na Europa, e passe a ser peça importante do elenco.

Antes de ser emprestado ao Bétis, Roque disputou 16 partidas pelo Barcelona, quase sempre entrando nos minutos finais; ele marcou dois gols, ambos na Liga Espanhola, contra Osasuna e Alavés.

Nos últimos meses, Roque teve seu nome ligado ao Palmeiras, mas o negócio não prosperou. A ideia do jogador é continuar na Europa e tentar um retorno ao Barcelona no fim da temporada.