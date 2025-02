Brasileiros pelo mundo: gol de Raphinha e pênalti em Lino embolam Espanhol

O empate no dérbi de Madri e a vitória do Barcelona sobre o Sevilla embolaram a classificação do Campeonato Espanhol. E dois lances protagonizados por brasileiros foram fundamentais para os dois resultados.

Agora, o Real Madrid lidera com 50 pontos, contra 49 do Atlético e 48 do Barcelona. Restam 15 rodadas para o fim do torneio.

No sábado, o Atlético de Madrid arrancou um ponto do duelo contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu (1 a 1), graças a um gol de Julián Álvarez, em cobrança de pênalti sofrido por Samuel Lino.