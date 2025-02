Melhor sem ele? Vini chega a dérbi sob pressão para funcionar com Mbappé

O Real Madrid recebe o Atlético de Madri neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, no duelo que é apontado como uma espécie de final do Campeonato Espanhol. Para Vini Jr., eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, o duelo é ainda mais importante.

O brasileiro está outra vez no centro do debate na mídia espanhola. E, desta vez, não é pelos casos de racismo ou por prêmios individuais. A imprensa e os torcedores se perguntam por que o time não tem funcionado com Vini Jr. e Kylian Mbappé jogando juntos.

Nas últimas semanas, Vini esteve suspenso em três partidas — contra Las Palmas e Valladolid no Campeonato Espanhol, e diante do Brest, pela Champions League. Nas três partidas, Mbappé marcou cinco gols; jogando na ponta-esquerda, Rodrygo fez três gols e deu duas assistências, ambas para o francês.