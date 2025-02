Na Europa, volta de Neymar chama atenção por selfies, faltas e seleção

Neymar está de volta ao futebol brasileiro, mas continua nas principais páginas da Europa. O retorno ao Santos, no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, foi registrado pela mídia na Espanha e na França, países em que o camisa 10 atuou no continente.

O que Neymar fez nos 44 minutos em campo acabou ficando em segundo plano na análise europeia. Depois da lesão mais grave da carreira, o próprio jogador admitiu que ainda falta ritmo de jogo. Por isso, a análise técnica não foi tão profunda.

O L´Équipe, principal jornal esportivo da França, manteve o índice de notícias sobre o craque brasileiro, como nos tempos de PSG. Nesta quinta-feira, o destaque é para um fato inusitado: as selfies que Neymar fez com vários jogadores após a partida, incluindo adversários.