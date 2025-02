Quem Dorival Jr. vai observar na Europa antes de duelo contra a Argentina

A comissão técnica da seleção brasileira fará uma excursão de 17 dias pela Europa em fevereiro, com o objetivo de ver jogadores que já foram convocados e também possíveis novidades. Os próximos compromissos serão em março, contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

No centro do plano de observações de Dorival, há duas posições que se destacam. As prioridades do treinador — e de seus auxiliares — será ver e conversar com laterais e atacantes durante a estada no continente.

A viagem durará entre 7 e 23 de fevereiro. Além de Dorival, farão parte da comitiva os assistentes técnicos Lucas Silvestre e Pedro Sotero, e o ex-zagueiro Juan, coordenador técnico da seleção.