'Fome' de Mbappé vira mais um obstáculo para Endrick no Real Madrid

A "fome" de Mbappé por disputar o máximo de minutos possíveis, mesmo em partidas já decididas, é famosa. No PSG, ele raramente era poupado ou substituído. Quem se atreveu a fazer as duas coisas com mais frequência foi Luis Enrique, na temporada 2023-24 — os dois tiveram uma crise de relacionamento que levou ao rompimento definitivo com o clube.

Em 2018, quando o alemão Thomas Tuchel assumiu o clube, ele comentou com um diretor que pretendia poupar Mbappé para uma partida menos importante. Ouviu como resposta que, caso quisesse fazê-lo, era melhor ligar para a mãe e empresária do atacante, Faiza Lamari, para avisá-la. Assim, ela poderia contornar uma possível crise com o filho.

Endrick treinou no quintal de casa durante as folgas de Natal Imagem: Reprodução/Instagram

Para Endrick, mais trabalho

Enquanto segue com minutos escassos, Endrick continua trabalhando à espera de oportunidades. No fim do ano passado, ele trocou as folgas de fim de ano por treinamentos no quintal de casa, a fim de convencer Ancelotti de que merecia oportunidades.

O treinador gostou da atitude e deu ao brasileiro a chance de ser titular contra a Deportiva Minera, pela Copa do Rei; depois, viu o atacante sair do banco para brilhar contra o Celta.