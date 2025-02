Brasileiros pelo mundo: Vini volta apagado, e esquecidos por seleção marcam

A jogada que terminou no gol de Muniz foi 100% brasileira: Andreas Pereira cobrou uma falta lateral e o atacante tocou com a ponta do pé direito para desviar do goleiro.

O gol foi o quinto de Muniz na temporada 2024-25, em que ele tem sido reserva do mexicano Raúl Jimenez na maioria das partidas. No início do ano passado, o atacante chegou a ser observado por Dorival Jr. no Fulham, mas jamais entrou nas listas do treinador.

Alisson é paredão do líder Liverpool

No topo da classificação da Premier League, o Liverpool voltou a vencer: passou pelo Bournemouth por 2 a 0, com dois gols de Mohamed Salah e manteve a vantagem de seis pontos sobre o Arsenal.

O goleiro Alisson foi um dos destaques do time na partida, com quatro defesas, incluindo uma saída perfeita em jogada de Antoine Semenyo e um gesto de puro reflexo para impedir um gol contra de Ryan Gravenberch.

Antony estreia com empate na Espanha

O domingo foi dia de estreia para Antony no Bétis, da Espanha. Sem oportunidades no Manchester United, o ponta foi para o clube comandado por Manuel Pellegrini atrás de minutos e já teve 72.