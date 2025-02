Quem é o brasileiro que ajudou a vender um clube inglês por R$ 780 milhões

Então, foram mais duas temporadas longe da elite, até o regresso em 2023-24, quando veio o novo rebaixamento. Essa "gangorra" entre primeira e segunda divisões pode parecer frustrante aos olhos dos torcedores e da imprensa, mas é considerada normal desde o ponto de vista do negócio.

"Os clubes-empresas estão ficando mais responsáveis financeiramente. E, por isso, quem sobe pra Premier League quase sempre vai cair. Porque eles pegam o dinheiro a mais que recebem e investem na estrutura do clube, em vez de fazer apostas malucas no mercado ou contratar jogadores famosos", explica Seitz.

Na temporada passada, o Sheffield United caiu junto com Luton Town e Burnley — os três tinham subido juntos para a Premier League.

"É uma certa dicotomia do futebol: a torcida quer que o clube ganhe sempre, mas o investidor tem que pensar no longo prazo, nessa melhora gradual. Hoje em dia, Ipswich e Southampton vivem a mesma realidade na Premier League, e ambos têm um perfil parecido ao do Sheffield United", afirma.

Foi esse ciclo de reinvestimentos na própria estrutura do clube que fez o Sheffield ter uma valorização fora da curva. Agora, após a venda do clube inglês, a United World ficou com três equipes. A principal delas é o Beerschot, que disputa a primeira divisão da Bélgica, e vive um processo de "gangorra" parecido — subiu na temporada passada, mas está na última posição e deve cair de novo.

A prioridade agora é aproveitar o dinheiro da venda do Sheffield para reinvestir em um ou mais clubes de grandes ligas. Oliver Seitz já esfrega as mãos. Por mais que não concorde 100% com a brincadeira dos amigos, chegou a hora de comprar um clube novo.