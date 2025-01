Brasileiros pelo mundo: Rodrygo brilha sem Vini, e Pombo volta a marcar

Endrick — herói da classificação às quartas de final da Copa do Rei com dois gols contra o Celta —, voltou a começar no banco e entrou apenas no fim do duelo. O ex-jogador do Palmeiras entrou aos 39min da segunda etapa, substituindo Rodrygo, e não teve tempo de fazer muito.

Raphinha durante o empate do Barcelona contra o Getafe, pela Liga Espanhola Imagem: FC Barcelona

Raphinha perde gols em empate do Barcelona

Após uma série de grandes atuações, incluindo o prêmio de melhor em campo na final da Supercopa da Espanha, Raphinha fez algo raro nesta temporada: uma partida abaixo da média pelo Barcelona.

O atacante teve a chance de resolver o duelo contra o Getafe em dois lances parecidos — toques de cabeça após cruzamentos na segunda trave —, mas acabou falhando em ambas. Os gols perdidos fizeram falta: o Barcelona acabou empatando por 1 a 1; foi a quinta visita seguida ao Coliseu sem vitória.

Richarlison marcou no segundo jogo após voltar de lesão Imagem: Getty Images

A volta do Pombo

Richarlison viveu uma tarde especial, no domingo, em Goodison Park. No retorno ao campo do Everton, onde esteve por 4 temporadas, o atacante voltou a marcar um gol depois de quase três meses.