Paciência e treinos no quintal: como Endrick foi de encostado a herói

A jornada de herói do brasileiro não foi fácil. O último gol de Endrick pelo Real Madrid havia sido em 17 de setembro, na vitória por 3 a 1 sobre o Stuttgart, na Champions League. No início deste ano, ele teve 90 minutos para marcar contra o Deportiva Minera, da terceira divisão; não conseguiu e foi criticado pela torcida.

Endrick treinou no quintal de casa durante as folgas de Natal Imagem: Reprodução/Instagram

Mas Endrick teve calma para lidar com as críticas e continuar trabalhando. A paciência e a insistência do jogador no objetivo de triunfar no Real Madrid são apontadas por pessoas próximas ao atleta como características marcantes de sua personalidade.

Um exemplo claro aconteceu no fim de dezembro, durante os dias de folga de fim de ano dados pelo clube ao elenco. Quando o CT do Real Madrid estava fechado, o brasileiro improvisou um treino no quintal de casa.

O esforço extra foi registrado em fotos nas redes sociais. Carlo Ancelotti — que dias antes havia dito que Endrick precisava "trabalhar mais" para ter novas chances — soube do treino no quintal e aprovou o esforço extra.

Endrick passou meses sem sair do banco, mas começa a virar o jogo Imagem: Alberto Gardin/Getty

Outra prova dessa resiliência de Endrick é o comportamento diante das poucas oportunidades: não houve críticas (diretas ou indiretas) às decisões da comissão técnica, mensagens em redes sociais ou pedidos para ser emprestado e jogar mais tempo em um clube menor.