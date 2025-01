Endrick rende bônus milionário ao Palmeiras em 7 meses no Real; veja quanto

O atacante Endrick já rendeu quase R$ 2 milhões em bônus ao Palmeiras desde que se apresentou ao Real Madrid, no final de julho do ano passado.

Até o momento, as atuações da joia brasileira de 18 anos garantiram ao Alviverde um extra de 290 mil euros. Na cotação atual, o valor corresponde a R$ 1,8 milhão.

Foram R$ 435 mil apenas com os dois gols marcados na última quinta (16), em atuação que "salvou" o técnico Ancelotti e evitou um vexame na Copa do Rei. O Real foi para a prorrogação empatado por 2 a 2 com o Celta de Vigo. O atacante, que havia entrado na reta final do segundo tempo, balançou a rede duas vezes para garantir a classificação.